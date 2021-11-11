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В ответ на санкции ЕС Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа через Беларусь

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Беларусь, Четверг 11 ноября 2021 14:29
В ответ на санкции ЕС Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа через Беларусь Фото: Лукашенко заявил, что Беларусь жестко ответит на санкции ЕС (РБК)
Автор: Иванна Шовкун

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в Евросоюз. Такое заявление он сделал в ответ на новые санкции ЕС против Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, страна готова жестко ответить на новые пакеты европейских санкций. Он добавил, что "мы ничего прощать не должны".

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что может перекрыть газопровод "Ямал - Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - отметил Лукашенко.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет противодействовать попыткам режима Александра Лукашенко использовать беженцев как политический инструмент давления.

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