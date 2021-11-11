"Евросоюз не позволит запугать себя". В ЕС ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ
Европейский Союз отверг угрозу лидера белорусского правящего режима Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз не позволит запугать себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил представитель ЕС.
Он отметил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Европы будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС". Ее утвердят в 2022 году.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет противодействовать попыткам режима Александра Лукашенко использовать беженцев как политический инструмент давления.
Евросоюз и США будут сотрудничать в отношении наложения санкций на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь.