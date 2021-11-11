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"Евросоюз не позволит запугать себя". В ЕС ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ

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Европа, Четверг 11 ноября 2021 16:10
"Евросоюз не позволит запугать себя". В ЕС ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ Фото: в ЕС ответили на угрозу Лукашенко (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Европейский Союз отверг угрозу лидера белорусского правящего режима Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Евросоюз не позволит запугать себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил представитель ЕС.

Он отметил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Европы будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС". Ее утвердят в 2022 году.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет противодействовать попыткам режима Александра Лукашенко использовать беженцев как политический инструмент давления.

Евросоюз и США будут сотрудничать в отношении наложения санкций на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь.

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