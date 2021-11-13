Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу: вперше чую, я з ним поговорю

Президент Росії Володимир Путін нічого не чув про погрози лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Євросоюзу. Але поговорить з ним про це.

"Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем за останній час, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", - заявив Путін в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Росія 24".

За його словами, Лукашенко в принципі може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.

"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не в серцях це сказав", - додав Путін.