Путін ударом по Кабміну розпочав новий етап війни проти України, - The Times

Як пише видання, впевненість Путіна могла різко зрости після зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де вони обговорювали перспективи співпраці.

Підтвердженням цього стала повітряна атака на Київ, яка увійшла до переліку наймасштабніших із початку війни.

Під час однієї з останніх атак було уражено урядову будівлю в Києві. Це сталось уперше за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники "жорсткої лінії" в Росії давно закликали атакувати центри прийняття рішень" в Україні.

The Times також пише, що Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів Путіна. Він заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин із Китаєм.

До того ж на параді у Пекіні Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна. За парадом, приуроченим до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні, вони спостерігали разом із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це був перший випадок з часів Холодної війни, коли лідери цих трьох країн зібралися разом.

ЗМІ зазначає, що, на відміну від КНДР, Китай не відправляв своїх військових на війну проти України. Але Пекін підтримав Москву дипломатично та уникає західних санкцій. А минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість з КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".