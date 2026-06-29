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Путін учетверте за час війни збільшує кількість особистих охоронців

17:09 29.06.2026 Пн
2 хв
До повномасштабного вторгнення чисельність ФСО не змінювали майже 13 років
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін учетверте з початку повномасштабної війни збільшує чисельність центрального апарату своєї охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

Відповідний проєкт указу оприлюднили на російському порталі нормативно-правових актів. Документ має набути чинності вже з 1 липня.

Згідно з текстом, гранична чисельність військовослужбовців та цивільних службовців у центральному апараті Федеральної служби охорони (ФСО) зросте з 785 до 812 осіб. Головним завданням цього відомства є персональна охорона президента РФ, членів його родини та прем'єр-міністра.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну керівництво Росії майже 13 років не розширювало центральний апарат ФСО. Попередні зміни вносилися ще у березні 2010 року, після чого чисельність тривалий час залишалася незмінною.

Під час війни укази про розширення центрального апарату ФСО ухвалювалися виключно наприкінці або на початку року.

Зокрема, 31 грудня 2022 року Путін збільшив штат служби з 725 до 760 осіб. Наступне розширення відбулося у січні 2024 року, коли диктатор затвердив одразу два етапи збільшення кількості охоронців: спочатку до 775 осіб, а з 1 січня 2025 року - до 785 працівників.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про нібито "оточення" українських військових у районі Старого Оскола. Водночас у своїй заяві він переплутав річку Оскіл із містом Старий Оскол, яке розташоване в Бєлгородській області РФ.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що диктатор свідомо формує хибне враження про успіхи армії РФ і перебільшує втрати та невдачі ЗСУ. На думку експертів, таким чином Кремль намагається обґрунтувати продовження війни та підтримувати відповідні наративи.

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Володимир ПутінРосійська Федерація