Путін учетверте за час війни збільшує кількість особистих охоронців

Відповідний проєкт указу оприлюднили на російському порталі нормативно-правових актів. Документ має набути чинності вже з 1 липня.

Згідно з текстом, гранична чисельність військовослужбовців та цивільних службовців у центральному апараті Федеральної служби охорони (ФСО) зросте з 785 до 812 осіб. Головним завданням цього відомства є персональна охорона президента РФ, членів його родини та прем'єр-міністра.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну керівництво Росії майже 13 років не розширювало центральний апарат ФСО. Попередні зміни вносилися ще у березні 2010 року, після чого чисельність тривалий час залишалася незмінною.

Під час війни укази про розширення центрального апарату ФСО ухвалювалися виключно наприкінці або на початку року.

Зокрема, 31 грудня 2022 року Путін збільшив штат служби з 725 до 760 осіб. Наступне розширення відбулося у січні 2024 року, коли диктатор затвердив одразу два етапи збільшення кількості охоронців: спочатку до 775 осіб, а з 1 січня 2025 року - до 785 працівників.