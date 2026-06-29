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Путин в четвертый раз за время войны увеличивает количество личных охранников

17:09 29.06.2026 Пн
2 мин
До полномасштабного вторжения численность ФСО не меняли почти 13 лет
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличивает численность центрального аппарата своей охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".

Соответствующий проект указа был обнародован на российском портале нормативно-правовых актов. Документ должен вступить в силу уже с 1 июля.

Согласно тексту, предельная численность военнослужащих и гражданских служащих в центральном аппарате Федеральной службы охраны (ФСО) вырастет с 785 до 812 человек. Главной задачей этого ведомства является персональная охрана президента РФ, членов его семьи и премьер-министра.

До начала полномасштабного вторжения в Украину руководство России почти 13 лет не расширяло центральный аппарат ФСО. Предыдущие изменения вносились еще в марте 2010 года, после чего численность долгое время оставалась неизменной.

Во время войны указы о расширении центрального аппарата ФСО принимались исключительно в конце или начале года.

В частности, 31 декабря 2022 года Путин увеличил штат службы с 725 до 760 человек. Следующее расширение произошло в январе 2024 года, когда диктатор утвердил сразу два этапа увеличения количества охранников: сначала до 775 человек, а с 1 января 2025 года - до 785 работников.

Напомним, ранее Путин заявил о якобы "окружении" украинских военных в районе Старого Оскола. В то же время в своем заявлении он перепутал реку Оскол с городом Старый Оскол, расположенный в Белгородской области РФ.

Также аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что диктатор сознательно формирует ошибочное впечатление об успехах армии РФ и преувеличивает потери и неудачи ВСУ. По мнению экспертов, таким образом, Кремль пытается обосновать продолжение войны и поддерживать соответствующие нарративы.

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