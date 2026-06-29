Путин в четвертый раз за время войны увеличивает количество личных охранников

Соответствующий проект указа был обнародован на российском портале нормативно-правовых актов. Документ должен вступить в силу уже с 1 июля.

Согласно тексту, предельная численность военнослужащих и гражданских служащих в центральном аппарате Федеральной службы охраны (ФСО) вырастет с 785 до 812 человек. Главной задачей этого ведомства является персональная охрана президента РФ, членов его семьи и премьер-министра.

До начала полномасштабного вторжения в Украину руководство России почти 13 лет не расширяло центральный аппарат ФСО. Предыдущие изменения вносились еще в марте 2010 года, после чего численность долгое время оставалась неизменной.

Во время войны указы о расширении центрального аппарата ФСО принимались исключительно в конце или начале года.

В частности, 31 декабря 2022 года Путин увеличил штат службы с 725 до 760 человек. Следующее расширение произошло в январе 2024 года, когда диктатор утвердил сразу два этапа увеличения количества охранников: сначала до 775 человек, а с 1 января 2025 года - до 785 работников.