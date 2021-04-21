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Путин в тяжелой ситуации, РФ сама предлагала встречу на Донбассе, - Кравчук

Автор: РБК-Украина

Российская сторона сама предлагала представителям Украины встречу на Донбассе, поэтому после предложения украинского президента Владимира Зеленского российский лидер Владимир Путин находится в тяжелой ситуации. Пока нельзя утверждать, что такая встреча может состояться.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, на прошлой встрече политических советников нормандского формата Россия выдвинула одно предложение - встретиться на линии разграничения на Донбассе и увидеть ситуацию непосредственно там.

"И тут Владимир Зеленский использовал именно этот факт и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса… Таким образом, Путин поставлен в очень тяжелую ситуацию. Если отказаться, это означает, что он не поддерживает свое же российское предложение", - отметил Кравчук.

При этом на сегодня нельзя сказать, будет или не будет такая встреча

"Но Путин всегда может сказать, что это Украина и "я в Украину на встречу не поеду", - заявил Кравчук.

Он также добавил, что сам тоже готов встретиться с Путиным, поскольку есть что сказать ему и нынешним кремлевским политикам.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война".

Сегодня в Кремле заявили, что доложили Путину о предложении Зеленского, но для такой встречи должны быть предпосылки. Официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не было.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассКравчук
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