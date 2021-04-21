Путін у важкій ситуації, РФ сама пропонувала зустріч на Донбасі, - Кравчук

Російська сторона сама пропонувала представникам України зустріч на Донбасі, тому після пропозиції українського президента Володимира Зеленського російський лідер Володимир Путін перебуває у важкій ситуації. Поки не можна стверджувати, що така зустріч може відбутися.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
За його словами, на минулій зустрічі політичних радників нормандського формату Росія висунула одну пропозицію - зустрітися на лінії розмежування на Донбасі і побачити ситуацію безпосередньо там.
"І тут Володимир Зеленський використав саме цей факт і запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу... Таким чином, Путін поставлений в дуже важку ситуацію. Якщо відмовитися, це означає, що він не підтримує свою ж російську пропозицію", - зазначив Кравчук.
При цьому на сьогодні не можна сказати, буде чи не буде така зустріч
"Але Путін завжди може сказати, що це Україна і "я в Україну на зустріч не поїду", - заявив Кравчук.
Він також додав, що сам теж готовий зустрітися з Путіним, оскільки є що сказати йому і нинішнім кремлівським політикам.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна".
Сьогодні в Кремлі заявили, що доповіли Путіну про пропозицію Зеленського, але для такої зустрічі мають бути передумови. Офіційних запитів від Зеленського на зустріч з Путіним останнім часом не було.