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Путін у важкій ситуації, РФ сама пропонувала зустріч на Донбасі, - Кравчук

Автор: РБК-Україна

Російська сторона сама пропонувала представникам України зустріч на Донбасі, тому після пропозиції українського президента Володимира Зеленського російський лідер Володимир Путін перебуває у важкій ситуації. Поки не можна стверджувати, що така зустріч може відбутися.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, на минулій зустрічі політичних радників нормандського формату Росія висунула одну пропозицію - зустрітися на лінії розмежування на Донбасі і побачити ситуацію безпосередньо там.

"І тут Володимир Зеленський використав саме цей факт і запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу... Таким чином, Путін поставлений в дуже важку ситуацію. Якщо відмовитися, це означає, що він не підтримує свою ж російську пропозицію", - зазначив Кравчук.

При цьому на сьогодні не можна сказати, буде чи не буде така зустріч

"Але Путін завжди може сказати, що це Україна і "я в Україну на зустріч не поїду", - заявив Кравчук.

Він також додав, що сам теж готовий зустрітися з Путіним, оскільки є що сказати йому і нинішнім кремлівським політикам.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна".

Сьогодні в Кремлі заявили, що доповіли Путіну про пропозицію Зеленського, але для такої зустрічі мають бути передумови. Офіційних запитів від Зеленського на зустріч з Путіним останнім часом не було.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбасКравчук
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