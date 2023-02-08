Путін тягне час у війні проти України, адже думає, що він на його боці, - естонська розвідка

У щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії зазначено, що хоча Росія навряд чи досягне "якісного стрибка" у своїй здатності вести війну, Путіна це не зупинить попри невдачі в перший рік вторгнення. Ключовим фактором для нього є ослаблення підтримки України з боку партнерів, таких як США і НАТО.

"Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше за Росію", - йдеться в повідомленні. Також Путіна вважає, що зможе бомбами змусити Україну сісти за стіл переговорів.

У звіті зазначається, що навіть попри те, що російські військові стратеги були заскочені зненацька здатністю України захищатися та масштабом санкцій США та ЄС, уряд Путіна не виявляє жодних ознак поступливості та може застосувати інструменти "пропагандистського імперіалізму".

Тим часом російська еліта дедалі більше стурбована тим, що Путін "збожеволів, але більшості з них не вистачає сміливості зробити реальні кроки до змін".

При цьому у потенційній постпутінській Росії немає жодної значної групи, яка б сповідувала демократичні цінності. Натомість "радикальні" фракції змагаються за владу. Серед них керівник "вагнерівців" Євгеній Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров.

Естонська розвідка називає авторитарний режим Путіна "Радянським Союзом 2.0", де "на горизонті не було нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина".

Розвідка стурбована тим, що вторгнення підвищило ризик військового конфлікту в країнах Балтії, оскільки подальша мобілізація та заплановані наприкінці цього року масштабні російські військові навчання, як очікується, посилять напругу на східному фланзі НАТО.

Вважаючи Балтію найбільш вразливим регіоном у військовому альянсі з 30 членами, Росія, "дуже ймовірно", віддасть пріоритет відновленню своїх військ поблизу Естонії, що може зайняти до чотирьох років.