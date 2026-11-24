Зазначимо, удари українських дронів з кінця жовтня призвели до падіння обсягів переробки нафти в Росії на 45%. Від удару постраждало вже 15 великих НПЗ.

РБК-Україна також писало, що протягом перших днів листопада Сили оборони завдали ударів одразу по п'яти найбільших російських НПЗ.