Отметим, удары украинских дронов с конца октября привели к падению объемов переработки нефти в России на 45%. От удара пострадали уже 15 крупных НПЗ.

РБК-Украина также писало, что в течение первых дней ноября Силы обороны нанесли удары сразу по пяти крупнейшим российских НПЗ.