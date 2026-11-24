Российские атаки в ответ на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ являются "неизбежными".

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Кроме того, той же ночью Силы обороны Украины поразили "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области. Утром губернатор области сообщил, что НПЗ в Ростовской области остановился после атаки.

Напомним, Силы специальных операций и СБУ в ночь на 23 ноября атаковали сразу два нефтяных объекта России - Пермский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Калейкино".

"Отмечу, что ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом должны знать все", - подчеркнул Путин.

Диктатор отметил, что Украина якобы не прислушивается к просьбам президента США Дональда Трампа прекратить атаки на объекты топливно-энергетического комплекса РФ.

Отметим, удары украинских дронов с конца октября привели к падению объемов переработки нефти в России на 45%. От удара пострадали уже 15 крупных НПЗ.

РБК-Украина также писало, что в течение первых дней ноября Силы обороны нанесли удары сразу по пяти крупнейшим российских НПЗ.