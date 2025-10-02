Путін цинічно назвав війну проти України "болем для росіян"

"Страшний приклад і "української трагедії". Це біль для українців і для росіян, для всіх нас", - заявив диктатор.



На його думку, причини "українського конфлікту" нібито відомі всім, тому називати він їх не став.

Путін вигадав глобалістів-експансіоністів на Заході та їхню прислугу в Києві, які "заохочували, підбурювали, озброювали Україну і нацьковували її на Росію", плювати хотіли "не тільки на російські, а й на українські інтереси".

Диктатор цинічно додав, що таким людям "не шкода українського народу, який для них витратний матеріал".