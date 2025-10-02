Путін цинічно назвав війну проти України "болем для росіян"

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що його війна проти України стала "болем для росіян".
Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив під час виступу на Валдайському форумі.
"Страшний приклад і "української трагедії". Це біль для українців і для росіян, для всіх нас", - заявив диктатор.
Путін вигадав глобалістів-експансіоністів на Заході та їхню прислугу в Києві, які "заохочували, підбурювали, озброювали Україну і нацьковували її на Росію", плювати хотіли "не тільки на російські, а й на українські інтереси".
Диктатор цинічно додав, що таким людям "не шкода українського народу, який для них витратний матеріал".
Варто зауважити, що такі заяви Путіна звучать особливо цинічно на тлі того, як Росія використовує своїх солдатів у війні проти України.
Росіян уже неодноразово відправляли на м'ясні штурми, щоб окупувати більше української території. Також були відомі випадки, коли солдати РФ добивали своїх і не надавали пораненим медичної допомоги.
Таке ставлення до солдатів призвело до величезних втрат у лавах російської армії. Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні за три з половиною роки повномасштабної війни РФ втратила близько 1 112 460 солдатів. Мова про загиблих і поранених.
При цьому втрати України в кілька разів менші. За словами президента Володимира Зеленського, співвідношення денних втрат - один до трьох.