ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив втрати РФ: за добу майже 1000 солдатів і десяток артсистем

Четвер 02 жовтня 2025 07:30
UA EN RU
Генштаб оновив втрати РФ: за добу майже 1000 солдатів і десяток артсистем Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 1 на 2 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 12 артсистем і 29 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 112 460 (+980) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 224 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 296 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 33 336 (+12) од.;
  • РСЗВ - 1507 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1224 од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 65 823 (+271) од.;
  • крилатих ракет - 3790 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 63 303 (+29) од.;
  • спеціальної техніки - 3979 од.

Генштаб оновив втрати РФ: за добу майже 1000 солдатів і десяток артсистем

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, що українські воїни продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку. Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за минулу добу ЗСУ відносили контроль на 2,2 квадратними кілометрами території.

"Наші штурмові підрозділи за окремими напрямками просунулися від 100 м до 1400 м. Під час бойових дій тут ліквідовано 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб", - розповів генерал.

Також він поінформував, що за час контрнаступу ЗСУ в Покровському районі вдалося деокупувати 177,8 квадратних кілометра території, і ще 198,9 квадратних кілометра було зачищено від диверсантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні