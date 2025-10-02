Путин цинично назвал войну против Украины "болью для россиян"

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его война против Украины стала "болью для россиян".
Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время выступления на Валдайском форуме.
"Страшный пример и "украинской трагедии". Это боль для украинцев и для русских, для всех нас", - заявил диктатор.
Путин выдумал глобалистов-экспансионистов на Западе и их прислугу в Киеве, которые "поощряли, подначивали, вооружали Украину и науськивали ее на Россию", плевать хотели "не только на российские, но и на украинские интересы".
Диктатор цинично добавил, что таким людям "не жалко украинского народа, который для них расходный материал".
Стоит заметить, что такие заявления Путина звучат особенно цинично на фоне того, как Россия использует своих солдат в войне против Украины.
Россиян уже неоднократно отправляли на мясные штурмы, чтобы оккупировать больше украинской территории. Также были известны случаи, когда солдаты РФ добивали своих и не оказывали раненым медпомощи.
Такое отношение к солдатам привело к огромным потерям в рядах российской армии. Согласно официальным данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодня за три с половиной года полномасштабной войны РФ потеряла около 1 112 460 солдат. Речь о погибших и раненых.
При этом потери Украины в несколько раз меньше. По словам президента Владимира Зеленского, соотношение дневных потерь - один к трем.