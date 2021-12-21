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Путин требует от США юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Автор: Мария Кучерявец

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет от США не устных "гарантий безопасности". Он требует, чтобы они были закреплены юридически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Россия хочет получить не устные, а юридические гарантии безопасности, хоть и им в исполнении США нельзя верить", - сказал Путин.

По его словам, идея назначить ответственных лиц по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности" РФ исходила от президента США Джо Байдена.

Напомним, что президент России также пригрозил Североатлантическому Альянсу. Он заявил, что подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - к 5, если силы НАТО появятся в Украине.

Добавим, что заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности". В них участвуют только США и РФ.

Отметим, США представят РФ свой список обеспокоений в ответ на "гарантии безопасности". Там заявили, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы снизили обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки