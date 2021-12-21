Путин требует от США юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет от США не устных "гарантий безопасности". Он требует, чтобы они были закреплены юридически.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Россия хочет получить не устные, а юридические гарантии безопасности, хоть и им в исполнении США нельзя верить", - сказал Путин.
По его словам, идея назначить ответственных лиц по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности" РФ исходила от президента США Джо Байдена.
Напомним, что президент России также пригрозил Североатлантическому Альянсу. Он заявил, что подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - к 5, если силы НАТО появятся в Украине.
Добавим, что заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности". В них участвуют только США и РФ.
Отметим, США представят РФ свой список обеспокоений в ответ на "гарантии безопасности". Там заявили, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы снизили обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины.