ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин требует от США юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Новина українською →
Москва, Вторник 21 декабря 2021 13:04
Путин требует от США юридически закрепленных "гарантий безопасности" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет от США не устных "гарантий безопасности". Он требует, чтобы они были закреплены юридически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Россия хочет получить не устные, а юридические гарантии безопасности, хоть и им в исполнении США нельзя верить", - сказал Путин.

По его словам, идея назначить ответственных лиц по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности" РФ исходила от президента США Джо Байдена.

Напомним, что президент России также пригрозил Североатлантическому Альянсу. Он заявил, что подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - к 5, если силы НАТО появятся в Украине.

Добавим, что заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности". В них участвуют только США и РФ.

Отметим, США представят РФ свой список обеспокоений в ответ на "гарантии безопасности". Там заявили, что не видят со стороны российской стороны шагов, которые бы снизили обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
DAILY
Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться