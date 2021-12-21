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Путін вимагає від США юридично закріплених "гарантій безпеки"

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Москва, Вівторок 21 грудня 2021 13:04
Путін вимагає від США юридично закріплених "гарантій безпеки" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін заявив, що чекає від США не усних "гарантій безпеки". Він вимагає, щоб вони були закріплені юридично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Росія хоче отримати не усні, а юридичні гарантії безпеки, хоч і їм у виконанні США не можна вірити", - сказав Путін.

За його словами, ідея призначити відповідальних осіб щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки" РФ йшла від Байдена.

Нагадаємо, що президент Росії також пригрозив Північноатлантичному Альянсу. Він заявив, що підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї - до 5, якщо сили НАТО з'являться в Україні.

Додамо, заступник керівника МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Росія не бачить необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки". У них беруть участь тільки США і РФ.

Зазначимо, США представлять РФ свій перелік занепокоєнь у відповідь на "гарантії безпеки". Там заявили, що не бачать з боку російської сторони кроків, які б зменшили стурбованість щодо ситуації біля кордонів України.

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