Путін вимагає від США юридично закріплених "гарантій безпеки"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що чекає від США не усних "гарантій безпеки". Він вимагає, щоб вони були закріплені юридично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Росія хоче отримати не усні, а юридичні гарантії безпеки, хоч і їм у виконанні США не можна вірити", - сказав Путін. За його словами, ідея призначити відповідальних осіб щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки" РФ йшла від Байдена.