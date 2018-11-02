Путин и Трамп могут провести встречу на саммите G20 в Аргентине

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Помощник президента РФ заявил, что в Париже состоится короткая встреча Путина и Трампа

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Ушакова, в Париже состоится короткая встреча Путина и Трампа, а в рамках саммита G20 президенты РФ и США могут провести "продолжительную и обстоятельную" встречу.

На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая", - сказал он, отметив, что встреча на G20 на данный момент находится в стадии согласования.

Отметим, саммит "Большой двадцатки" (G20) пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Путин предложил провести встречу с Трампом 11 ноября в Париже на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

В свою очередь, Трамп заявил, что встреча с Путиным в Париже "вероятней всего, состоится". Кроме того, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главной целью встречи Путина с Трампом будет обмен мнениями.