Трамп і Путін відмовилися від повноцінних переговорів у Парижі

Фото: Трамп і Путін (flickr.com/helsinki2018)

Трамп і Путін проведуть двосторонні переговори в Буенос-Айресі

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін відмовилися від проведення повноцінної зустрічі в Парижі 11 листопада, проведуть двосторонні переговори в Буенос-Айресі, де відбудеться саміт G20 в кінці листопада. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Мова йде тільки про нетривалу бесіду (в Парижі) "на ногах", очевидно, в ході робочого ланчу в Єлисейському палаці. Приблизно так", - сказав Ушаков.

При цьому точна дата зустрічі лідерів двох країн у столиці Аргентини ще не визначена.

"Ми погоджуємо з американською стороною час і дату цієї зустрічі. Очевидно, доведеться також узгодити змістовні компоненти цього майбутнього контакту", - сказав помічник російського президента.

Президент Франції Еммануель Макрон попросив не проводити переговори президентів Росії і США в Парижі. Зокрема, в Франції вважають, що повноцінні переговори Трампа і Путіна відвернуть увагу від головної теми паризького заходу - відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни.

"З урахуванням цих міркувань і в Вашингтоні, і в Москві було прийнято рішення утриматися від проведення повномасштабної зустрічі наших двох президентів (11 листопада) та орієнтуватися на організацію такої зустрічі у ході саміту "двадцятки" в Буенос-Айресі", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, в ході зустрічі з радником Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном Путін запропонував провести зустріч з Трампом 11 листопада у Парижі. У свою чергу, Трамп заявив, що зустріч з Путіним в Парижі "найвірогідніше, відбудеться".

При цьому пізніше стало відомо, що Трамп не впевнений, що буде зустрічатися з Путіним у листопаді в Парижі, але припустив, що зустріч може відбутися в рамках G20 в Аргентині 30 листопада - 1 грудня.