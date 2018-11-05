Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп и Путин могут встретится в рамках G20 в Аргентине

Президент США Дональд Трамп не уверен, что будет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Параллельно Трамп допустил, что его встреча с Путиным может состояться в рамках G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

"Мы будем встречаться на G20, и, возможно, после этого у нас будут встречи", - сказал Трамп журналистам.

"Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет", - сказал он.

Отметим, ранее Трамп прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Париже 11 ноября 2018 и подтвердил возможную встречу.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Путин инициирует встречу с Трампом 11 ноября в Париже. Путин встретился с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, в ходе встречи Путин предложил организовать его встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны в Париже 11 ноября.