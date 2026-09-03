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Путін оголосив про нові "успіхи" РФ на фронті, однак в ISW розкрили правду

10:57 03.09.2026 Чт
2 хв
Російський диктатор хизується "перемогами", яких ніколи не було
aimg Юлія Капітонова
Путін оголосив про нові "успіхи" РФ на фронті, однак в ISW розкрили правду Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін дедалі частіше заявляє про "територіальні здобутки" своїх військ, однак більшість із них - просто вигадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Глава Кремля продовжує запевняти росіян, що захоплення всієї Донецької області нібито відбувається за планом.

До прикладу, він заявив, що минулого місяця армія РФ окупувала в регіоні 15 населених пунктів загальною площею 270 квадратних кілометрів.

Американські аналітики наголошують, що дані з відкритих джерел не підтверджують ці "успіхи".

Згідно з даними ISW, у серпні росіяни взяли під контроль лише 73,14 кв. км території Донецької області.

Також відомо, що минулого місяця армія РФ змогла закріпитися або захопити 90,35 кв. км на всьому театрі бойових дій.

Аналітики також нагадують, що Путін щонайменше 15 разів встановлював для своїх військ дедлайн тотального захоплення Донецької області - жоден із них не був виконаний.

Ба більше, глава Кремля заявляв, що російське Північне угруповання нібито захопило Святогірськ. В ISW зауважують, що під час максимального просування наприкінці весни - на початку літа російські війська перебували не ближче ніж за 13 км від міста.

Гучна заява російського диктатора щодо захоплення Козачої Лопані також виявилася брехнею. Відомо, що воїни ЗСУ продовжують тримати оборону в цьому населеному пункті. Останні дані вказують на те, що окупанти присутні приблизно на 13,39% його території.

Окрім того, Путін почав заявляти, що російське Західне угруповання нібито оточило 13 українських батальйонів - близько 5 тисяч військових - на східному березі Оскільського водосховища біля Пісків-Радьківських.

Втім, ISW не знайшов доказів присутності російських військ у заявленому районі, не кажучи вже про оточення там значних українських сил.

До речі, нещодавно стало відомо, що Путін і Ердоган обговорили Україну під час закритих перемовин.

Також РБК-Україна писало, як глава Кремля відреагував на рішення українського президента Володимира Зеленського щодо посилення атак проти РФ.

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