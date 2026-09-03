Трамп готовий зустрітися з Путіним, але має вимогу щодо України

Зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише після того, як РФ погодиться завершити війну проти України.

З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням допис Білого дому в Х.

Журналісти поцікавилися в американського президента, чи розглядає він можливість проведення ще одного саміту з главою Кремля найближчим часом.

За словами Трампа, він погодиться на зустріч, якщо Росія буде налаштована підписати мирну угоду з Україною та врешті зупинити війну.

"Ми це зробимо, якщо я цього захочу, але я хочу це зробити тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу це зробити, знаєте, ми хочемо мати добрі відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу", - заявив глава Білого дому.

Як пояснив Трамп, він міг би зустрітися з Путіним "просто зараз", якби той зупинив бойові дії на фронті.

"Я планую зробити це, коли ця війна закінчиться, і я думаю, що ми це зробимо", - підсумував президент США.

До речі, також Трамп публічно закликав Путіна та президента України Вололимира Зеленського "зупинити цю дурну війну".

Що цікаво, одразу після цієї заяви глава Кремля неочікувано заговорив про шанс на мирну угоду з Україною.

Він також почав стверджувати, що домовлятися між собою повинні саме Київ та Москва.