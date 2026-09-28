Путин тотально засекретил данные об энергетике и нефтепереработке России

Россия все больше прячет информацию о своей энергетической отрасли. Таким образом страна-агрессор пытается избежать санкций Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Путин засекретил данные об энергоносителях

Российский диктатор Владимир Путин 28 сентября подписал соответствующий указ. Документ дополнительно ограничивает раскрытие информации об энергоносителях и нефтепродуктах в ответ на санкции со стороны США и других западных стран.

Указ, целью которого является усложнение выполнения санкций, определяет ряд ограничений по публикациям, в частности через средства массовой информации.

Также ограничивается использование определенных наборов данных по:

характеру,

цене,

продавцам,

покупателям,

маршрутам,

пунктам назначения экспорта энергоносителей.

Распространение, отмечает Reuters. разрешается только при условии, что участвующая в транзакции компания раскрывает данные.

Публикация соответствующих таможенных данных также ограничена.

Россия уже засекретила публикацию нескольких данных, в том числе по добыче сырой нефти, пишет издание.