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Путин тотально засекретил данные об энергетике и нефтепереработке России

20:53 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Путин тотально засекретил данные об энергетике и нефтепереработке России Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия все больше прячет информацию о своей энергетической отрасли. Таким образом страна-агрессор пытается избежать санкций Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Путин засекретил данные об энергоносителях

Российский диктатор Владимир Путин 28 сентября подписал соответствующий указ. Документ дополнительно ограничивает раскрытие информации об энергоносителях и нефтепродуктах в ответ на санкции со стороны США и других западных стран.

Указ, целью которого является усложнение выполнения санкций, определяет ряд ограничений по публикациям, в частности через средства массовой информации.

Также ограничивается использование определенных наборов данных по:

  • характеру,
  • цене,
  • продавцам,
  • покупателям,
  • маршрутам,
  • пунктам назначения экспорта энергоносителей.

Распространение, отмечает Reuters. разрешается только при условии, что участвующая в транзакции компания раскрывает данные.

Публикация соответствующих таможенных данных также ограничена.

Россия уже засекретила публикацию нескольких данных, в том числе по добыче сырой нефти, пишет издание.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина просит президента США Дональда Трампа реализовать закон покойного сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России.

Кроме того, Трамп заявил, что применит санкции против России, если это будет необходимо.

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