Якщо буде необхідно, я застосую санкції Грема проти Росії, - Трамп
"Пекельні" санкції покійного сенатора Ліндсі Грема можуть застосувати проти Росії за потреби. У США заявили про готовність посилити тиск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час виступу на 81-шій сесії Генасамблеї ООН.
За словами Трампа, Вашингтон продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України.
"Ми й надалі прагнемо покласти край згубній війні між Росією та Україною, яка щомісяця забирає життя десятків тисяч людей", - заявив президент США.
Водночас Трамп згадав закон, який розширює його повноваження щодо запровадження мит. Він зазначив, що підписав документ минулого тижня.
"Минулого тижня на честь сенатора Ліндсі Грема я підписав новий потужний закон, ухвалений Конгресом, який надає мені значні нові повноваження щодо введення мит - і, якщо буде потрібно, я ними скористаюся", - сказав Трамп.
Таким чином, президент США допустив застосування передбачених законом інструментів проти Росії, якщо Вашингтон вважатиме це необхідним.
"Настав час зупинити вбивства", - заявив американський лідер.
Нагадаємо, у четвер, 17 вересня, Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає жорсткі санкції та мита проти Росії й країн, які допомагають їй обходити обмеження або купують її енергоресурси.
Детальніше про те, кого саме можуть зачепити нові обмеження та які наслідки вони матимуть, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пекельний удар по РФ та її союзниках: що передбачає законопроєкт Грема-Блюменталя".