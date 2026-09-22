Якщо буде необхідно, я застосую санкції Грема проти Росії, - Трамп

"Пекельні" санкції покійного сенатора Ліндсі Грема можуть застосувати проти Росії за потреби. У США заявили про готовність посилити тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час виступу на 81-шій сесії Генасамблеї ООН.

За словами Трампа, Вашингтон продовжує працювати над припиненням війни Росії проти України.

"Ми й надалі прагнемо покласти край згубній війні між Росією та Україною, яка щомісяця забирає життя десятків тисяч людей", - заявив президент США.

Водночас Трамп згадав закон, який розширює його повноваження щодо запровадження мит. Він зазначив, що підписав документ минулого тижня.

"Минулого тижня на честь сенатора Ліндсі Грема я підписав новий потужний закон, ухвалений Конгресом, який надає мені значні нові повноваження щодо введення мит - і, якщо буде потрібно, я ними скористаюся", - сказав Трамп.

Таким чином, президент США допустив застосування передбачених законом інструментів проти Росії, якщо Вашингтон вважатиме це необхідним.

"Настав час зупинити вбивства", - заявив американський лідер.