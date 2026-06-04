Путін на тлі розгромних ударів ЗСУ похвалився російською системою ППО

За словами Путіна, "західні спонсори" постачають Україні велику кількість безпілотників, зокрема й далекобійних.

"Деякі з них, на жаль для нас, прориваються, але в Росії є система протиповітряної оборони. Так, ми повинні її вдосконалювати. Так, ми повинні її зміцнювати, і ми будемо це робити. Але в України взагалі такої системи немає. Просто окремі є елементи, але системи немає", - похвалився диктатор.

Читайте також: Зеленський написав відкритого листа Путіну

Успішні удари України

Варто зауважити, що лише вчора, 3 червня, українські захисники атакували дронами Санкт-Петербург.

Однією з цілей став Петербурзький нафтовий термінал, який є найбільшим нафтопереробним комплексом на північному заході Росії і має стратегічне значення для безпеки РФ.

На території підприємства площею 37 гектарів розташований 21 резервуар для зберігання палива, а його пропускна здатність становить 12,5 мільйона тонн на рік. Унаслідок ударів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яка під ранок посилилася через нові вибухи.