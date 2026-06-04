Путін на тлі розгромних ударів ЗСУ похвалився російською системою ППО

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що у Росії є система протиповітряної оборони, якої "немає в України".
Як передає РБК-Україна, про це глава Кремля заявив на зустрічі з керівниками інформагентств.
За словами Путіна, "західні спонсори" постачають Україні велику кількість безпілотників, зокрема й далекобійних.
"Деякі з них, на жаль для нас, прориваються, але в Росії є система протиповітряної оборони. Так, ми повинні її вдосконалювати. Так, ми повинні її зміцнювати, і ми будемо це робити. Але в України взагалі такої системи немає. Просто окремі є елементи, але системи немає", - похвалився диктатор.
Варто зауважити, що лише вчора, 3 червня, українські захисники атакували дронами Санкт-Петербург.
Однією з цілей став Петербурзький нафтовий термінал, який є найбільшим нафтопереробним комплексом на північному заході Росії і має стратегічне значення для безпеки РФ.
На території підприємства площею 37 гектарів розташований 21 резервуар для зберігання палива, а його пропускна здатність становить 12,5 мільйона тонн на рік. Унаслідок ударів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яка під ранок посилилася через нові вибухи.
Також українські захисники атакували корвет "Бойкий", який може нести ракетне озброєння.
Сьогодні, 4 червня, у мережі з'явилося відео перших хвилин після "прильоту" по "Бойкому".