Путин терпит неудачи в Украине и может попытаться изменить стратегию, - Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в войне против Украины Россия терпит неудачу во "многих областях". По его словам, президент РФ Владимир Путин может попытаться изменить стратегию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Путинские планы А, B и С провалились, и он может обратить внимание на план D", - сказал глава Минобороны.
Ранее британская разведка информировала, что Россия стала использовать ЧВК "Вагнера" как регулярную армию. Поскольку министерство обороны РФ испытывает острую нехватку живой силы.
Однако, в Великобритании считают маловероятным, что сил "вагнеровцев" будет достаточно для существенного изменения ситуации на фронте.
Напомним, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 40 500 оккупантов, а также 1749 танков, 222 самолета и 174 крылатые ракеты.
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