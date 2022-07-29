Путін зазнає невдач в Україні та може спробувати змінити стратегію, - Міноборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у війні проти України Росія зазнає невдачі в "багатьох областях". За його словами, президент РФ Володимир Путін може спробувати знову змінити стратегію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Путінські плани А, B і С провалилися, і він може звернути увагу на план D", - сказав глава Міноборони.
Раніше британська розвідка інформувала, що Росія стала використовувати ПВК "Вагнера" як регулярну армію. Оскільки міністерство оборони РФ відчуває гостру нестачу живої сили.
Проте, у Великій Британії вважають малоймовірним, що сил "вагнерівців" буде достатньо для суттєвої зміни ситуації на фронті.
Нагадаємо, Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 40 500 окупантів, а також 1749 танків, 222 літаки та 174 крилаті ракети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.