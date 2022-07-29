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Путін зазнає невдач в Україні та може спробувати змінити стратегію, - Міноборони Британії

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П'ятниця 29 липня 2022 12:24
Путін зазнає невдач в Україні та може спробувати змінити стратегію, - Міноборони Британії Фото: Міністр оборони Великої Британії (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у війні проти України Росія зазнає невдачі в "багатьох областях". За його словами, президент РФ Володимир Путін може спробувати знову змінити стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Путінські плани А, B і С провалилися, і він може звернути увагу на план D", - сказав глава Міноборони.

Раніше британська розвідка інформувала, що Росія стала використовувати ПВК "Вагнера" ​​як регулярну армію. Оскільки міністерство оборони РФ відчуває гостру нестачу живої сили.

Проте, у Великій Британії вважають малоймовірним, що сил "вагнерівців" буде достатньо для суттєвої зміни ситуації на фронті.

Нагадаємо, Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 40 500 окупантів, а також 1749 танків, 222 літаки та 174 крилаті ракети.

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Війна Росії проти України
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