Путін - терорист. У Німеччині вважають, що нормальних відносин із РФ не буде десятиліттями

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Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив повернення до економічного співробітництва з РФ після війни.

Втім, українська сторона має щодо цього іншу думку. Президент Володимир Зеленський заявив, наразі не відомо, що саме має зробити країна-агресор для того, щоб відновити відносини з Україною після війни.

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