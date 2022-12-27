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Путін - терорист. У Німеччині вважають, що нормальних відносин із РФ не буде десятиліттями

Фото: глава комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (facebook.com/GerholdHH)
Автор: Марія Кучерявець

Нормальних відносин західних країн із РФ не буде ще десятки років. Російський президент Володимир Путін є військовим злочинцем і терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю RND.

"Росія вийшла з-поміж цивілізованих держав, а ВШтрак-Циммерман.

Вона акцентувала, що значна частина р

Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив повернення до економічного співробітництва з РФ після війни.

Втім, українська сторона має щодо цього іншу думку. Президент Володимир Зеленський заявив, наразі не відомо, що саме має зробити країна-агресор для того, щоб відновити відносини з Україною після війни.

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