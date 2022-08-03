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Зеленский высказался о возможности отношений с Россией после войны

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Украина, Среда 03 августа 2022 14:49
Зеленский высказался о возможности отношений с Россией после войны Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На данный момент не известно, что именно должна сделать Россия, для того, чтобы возобновить отношения с Украиной после войны. Кремль сам должен "придумать" такие механизмы, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность для будущего сожительства с целым миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского перед студентами Австралии.

"Никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. И я говорю вам от всей души. Возможно или нет это в будущем, будет зависеть только от России, и что для этого нужно, я даже не знаю, или есть тот перечень. У каждого семья что-то потеряла и каждый записал у себя внутри и не забудет то, что отдал, кого отдал, отца, ребенка, конечности на поле боя. Россия способна это вернуть? Я не уверен", - говорит он.

Поэтому, по словам президента, это России придется придумывать для нас и всего мира, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность для будущего сожительства с целым миром.

"Это будет только их вопросом", - заверил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз должен поддержать заданный США и Канадой тренд на ужесточение санкций против России.

Напомним, 2 августа Канада расширила санкции против России, внеся в списки 43 военных чиновников и 17 организаций, которые причастны к преступлениям в Буче.

А Вашингтон ввел санкции против Алины Кабаевой, ряда российских олигархов и украинских коллаборантов. Кроме того, Госдеп одобрил визовые ограничения в отношении почти 900 россиян.

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