Путин - террорист. В Германии считают, что нормальных отношений с РФ не будет десятилетиями

"Россия вышла из числа цивилизованных государств, а Штрак-Циммерман.

Она акцентировала, что значительная часть

Штрак-Циммерман.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц допустил возвращение к экономическому сотрудничеству с РФ после войны.

Впрочем, у украинской стороны есть относительно этого мнение. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, что именно должна сделать страна-агрессор для того, чтобы возобновить отношения с Украиной после войны.

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