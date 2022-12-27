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Путин - террорист. В Германии считают, что нормальных отношений с РФ не будет десятилетиями

Фото: глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (facebook.com/GerholdHH)
Автор: Мария Кучерявец

Нормальных отношений западных стран с РФ еще не будет десятки лет. Российский президент Владимир Путин является военным преступником и террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман в интервью RND.

"Россия вышла из числа цивилизованных государств, а Штрак-Циммерман.

Она акцентировала, что значительная часть

Штрак-Циммерман.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц допустил возвращение к экономическому сотрудничеству с РФ после войны.

Впрочем, у украинской стороны есть относительно этого мнение. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, что именно должна сделать страна-агрессор для того, чтобы возобновить отношения с Украиной после войны.

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