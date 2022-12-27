Путин - террорист. В Германии считают, что нормальных отношений с РФ не будет десятилетиями

Нормальных отношений западных стран с РФ еще не будет десятки лет. Российский президент Владимир Путин является военным преступником и террористом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман в интервью RND.
"Россия вышла из числа цивилизованных государств, а Штрак-Циммерман.
Она акцентировала, что значительная часть
Штрак-Циммерман.
Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц допустил возвращение к экономическому сотрудничеству с РФ после войны.
Впрочем, у украинской стороны есть относительно этого мнение. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, что именно должна сделать страна-агрессор для того, чтобы возобновить отношения с Украиной после войны.
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