Путін умисно не створив умов для мирної угоди з Україною, - ISW

За словами джерела агентства Reuters у Кремлі, Путін не вважає, що зараз настав час завершувати війну, оскільки російське суспільство та армія не зрозуміють такого рішення.

"Москва веде цілеспрямовану багаторічну кампанію з обґрунтування максималістських воєнних цілей Путіна, як необхідних для існування російської держави та мобілізації суспільної підтримки затяжної війни для досягнення цих цілей", - зазначили в ISW.

У звіті послалися на результати державних і незалежних соціологічних опитувань, проведених на початку 2025 року, за результатами яких більшість росіян підтримують продовження війни в Україні.

Аналітики переконані, що Кремль, імовірно, використовує ці настрої, які сам активно формував, для виправдання рішення лідера і надалі вести війну.

Крім того, йдеться у звіті, Путін посилює залежність російського суспільства від військових витрат шляхом активного інвестування в оборонно-промислову базу Росії, яка нині становить значну частину внутрішнього виробництва країни.

В Інституті вивчення війни (ISW) переконані, що різке скорочення оборонних витрат Росії, ймовірно, призведе до падіння економіки у середньостроковій перспективі.

Це ще більше стимулює Путіна до ведення затяжної війни в Україні та розв’язання нових збройних конфліктів, попри високі втрати на полі бою та серйозні обмеження для економіки.

"Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям і не створив передумов для відступу чи прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових військових завдань", - переконані експерти ISW.