Путин намеренно не создал условий для мирной сделки с Украиной, - ISW

По словам источника агентства Reuters в Кремле, Путин не считает, что пришло время завершать войну, поскольку российское общество и армия не поймут такого решения.

"Москва ведет целенаправленную многолетнюю кампанию по обоснованию максималистских военных целей Путина, как необходимых для существования российского государства и мобилизации общественной поддержки затяжной войны для достижения этих целей", - отметили в ISW.

В отчете сослались на результаты государственных и независимых социологических опросов, проведенных в начале 2025 года, по результатам которых большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине.

Аналитики убеждены, что Кремль, вероятно, использует эти настроения, которые сам активно формировал, для оправдания решения лидера и в дальнейшем вести войну.

Кроме того, отмечается в отчете, Путин усиливает зависимость российского общества от военных расходов путем активного инвестирования в оборонно-промышленную базу России, которая сейчас составляет значительную часть внутреннего производства страны.

В Институте изучения войны (ISW) убеждены, что резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, приведет к падению экономики в среднесрочной перспективе.

Это еще больше стимулирует Путина к ведению затяжной войны в Украине и развязыванию новых вооруженных конфликтов, несмотря на высокие потери на поле боя и серьезные ограничения для экономики.

"Путин сознательно культивировал преданность российского общества своим военным целям и не создал предпосылок для отступления или принятия мирного урегулирования, которое не достигает его первоначальных военных задач", - убеждены эксперты ISW.