Путін страждає на хронічний біль, а в момент вторгнення лікував рак, - розвідка Данії

За словами Йоакіма, одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які в той час приймав Путін.

"Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він приймав", - стверджує розвідник.

FE не вважає, що Путін страждає на невиліковну хворобу, а скоріше відчуває серйозний хронічний біль після кількох падінь і нещасних випадків.

"Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить довго. Тому він намагається сидіти та міцно триматися за речі. Для того, щоб полегшити біль", - зазначив Йоакім.

До того ж видання зазначає, що різні ЗМІ раніше вже повідомляли, що Путін страждає від наслідків падіння з коня в 2000-х роках. Пізніше з'явилася інформація, що він також отримував травми під час занять дзюдо і хокеєм протягом останніх кількох років.

Проте данська розвідка наголошує, що Путін хворів на одну з форм раку й лікувався від неї, коли почав війну, що, можливо, і вплинуло на його рішення, однак смерть російського диктатора від цієї хвороби в розвідці відкидають.

"На початку року в нього також було обличчя у формі місяця, що є ще одним відомим побічним ефектом такого ж гормонального лікування", - додав Йоакім.