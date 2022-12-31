Путін страждає на хронічний біль, а в момент вторгнення лікував рак, - розвідка Данії

Данська розвідка вважає, що в момент вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну на нього вплинули ліки, які він приймав під час лікування онкології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю співробітника розвідувальної служби Данії (FE), на ім'я Йоакім, для Berlingske.
За словами Йоакіма, одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які в той час приймав Путін.
"Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він приймав", - стверджує розвідник.
FE не вважає, що Путін страждає на невиліковну хворобу, а скоріше відчуває серйозний хронічний біль після кількох падінь і нещасних випадків.
"Це хронічний біль, від якого він страждає вже досить довго. Тому він намагається сидіти та міцно триматися за речі. Для того, щоб полегшити біль", - зазначив Йоакім.
До того ж видання зазначає, що різні ЗМІ раніше вже повідомляли, що Путін страждає від наслідків падіння з коня в 2000-х роках. Пізніше з'явилася інформація, що він також отримував травми під час занять дзюдо і хокеєм протягом останніх кількох років.
Проте данська розвідка наголошує, що Путін хворів на одну з форм раку й лікувався від неї, коли почав війну, що, можливо, і вплинуло на його рішення, однак смерть російського диктатора від цієї хвороби в розвідці відкидають.
"На початку року в нього також було обличчя у формі місяця, що є ще одним відомим побічним ефектом такого ж гормонального лікування", - додав Йоакім.
Нагадаємо, данська розвідка була впевнена, що російській армії вдасться виграти у війні проти України протягом двох тижнів, проте прорахунки президента РФ Володимира Путіна призвели до провалу.
Раніше ми писали, The Washington Post вважає, що російський диктатор Володимир Путін зайшов у глухий кут у питанні веденні агресивної загарбницької війни проти України. Нині він не знає, що робити, та ще більше ізолюється від світу.
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