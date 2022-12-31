По словам Йоакима, одним из факторов, спровоцировавших наибольшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, вероятно, было лекарство, которое в то время принимал Путин.

"Иллюзия величия - один из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он принимал", - утверждает разведчик.

FE не считает, что Путин страдает неизлечимой болезнью, а скорее испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев.

"Это хроническая боль, от которой он страдает уже достаточно долго. Поэтому он пытается сидеть и крепко держаться за вещи. Для того чтобы облегчить боль", - отметил Йоаким.

К тому же издание отмечает, что разные СМИ ранее уже сообщали, что Путин страдает последствиями падения с лошади в 2000-х годах. Позже появилась информация, что он также получал травмы на занятиях дзюдо и хоккеем на протяжении последних нескольких лет.

Однако датская разведка отмечает, что Путин болел одной из форм рака и лечился от нее, когда начал войну, что, возможно, и повлияло на его решение, однако смерть российского диктатора от этой болезни в разведке отвергают.

"В начале года у него также было лицо в форме луны, что является еще одним известным побочным эффектом такого же гормонального лечения", - добавил Йоаким.