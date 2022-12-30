Путін не знає, що робити. Диктатор стає все більш ізольованим, - Washington Post

Російський диктатор Володимир Путін зайшов у глухий кут у питанні веденні агресивної загарбницької війни проти України. Він не знає, що робити, та ще більше ізолюється від світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Зазначається, що понад 300 днів загарбницької війни проти України підірвали десятиліттями старанно культивовані економічні відносини Росії із Заходом, перетворивши країну на ізгоя, тоді як спроби Кремля замінити ці зв’язки більш тісною співпрацею з Індією та Китаєм, схоже, зазнають невдачі.

Путін завжди дотримувався власної думки, покладався на найближче коло старих друзів і довірених людей, але, здавалося, ніколи повністю не довіряв комусь. Але тепер між диктатором і більшою частиною еліти країни виникає нова прірва.

Один російський державний чиновник зазначив, що Путін "відчуває втрату своїх друзів": "Лукашенко єдиний, до кого він може серйозно поїхати. Всі інші бачать його тільки в разі необхідності".

Незважаючи на те, що цього тижня Путін зібрав лідерів колишніх радянських республік на неформальний саміт у Санкт-Петербурзі, в усьому регіоні авторитет Кремля слабшає.

Тим часом серед російської еліти виникає все більше питань щодо тактики Путіна з приводу ведення війни проти України та низки принизливих військових відступів цієї осені.

Члени еліта, яких опитало видання, не можуть передбачити, що може статися наступного року, і висловили сумнів, що сам Путін знає, як він може діяти.

"Існує величезне розчарування серед людей навколо нього. Він явно не знає, що робити", - сказав один російський мільярдер, який підтримує контакти з високопоставленими чиновниками.

Російський державний чиновник сказав, що єдиний план Путіна, здається, полягав у "постійних спробах змусити Захід і Україну розпочати переговори" за допомогою авіаударів по критично важливій інфраструктурі України. Цього тижня Путін повторив цю тактику, оголосивши на Різдво, що він відкритий для мирних переговорів, навіть коли Росія завдала ще одного масштабного ракетного удару лише через кілька днів. При цьому Путін готовий говорити "тільки на своїх умовах".

До того ж, Путін скасував свою щорічну прес-конференцію, щоб захиститись від прямих запитань, оскільки він не має на них відповідей.

"Він, звичайно, в ізоляції. Він і так не любить спілкуватися з людьми. У нього дуже вузьке коло, а тепер воно ще звузилось", - сказав мільярдер.

Путін знову намагається покласти провину за затягування війни на США та НАТО, що здається майже мовчазним визнанням того, що він втратив контроль над процесом.

"Як він може нам говорити, що все йде за планом, коли ми вже на 10-му місяці війни, і нам сказали, що це займе всього кілька днів", - сказав державний чиновник.

Cтарший науковий співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова зазначила, що Путін виглядав виснаженим у своїх останніх виступах. І навіть якщо у нього є секретний план дій, більшість російської еліти втрачає в нього віру: "Це фігура, яка в очах еліти виглядає нездатним дати відповіді на запитання. Еліта не знає, у що вірити, і бояться думати про завтрашній день. Здебільшого складається відчуття, що виходу немає, що ситуація непоправна, що вони повністю залежні від однієї людини, і вплинути ні на що неможливо".

Колишній радник Центрального банку Росії Олександра Прокопенко, яка пішла у відставку та покинула Росію через кілька тижнів після початку вторгнення, зазначила, що ніхто не знає, наскільки великих втрат може зазнати Росія, перш ніж її лідери повірять, що її існування під загрозою.

Таким чином, на думку Станової, всередині еліти виникли два табори: прагматики, які вважають, що Росія взяла на себе тягар війни, яку не може витримати і має зупинити, і ті, хто хоче продовжувати ескалацію.

"Ми не знаємо, що станеться в майбутньому. Можливо, буде чергова хвиля мобілізації. Економічна ситуація в наступному році почне погіршуватися серйозніше", - сказав давній співробітник російських дипломатичних кіл.

Колишній кремлівський радник Сергій Марков, який все ще підтримує контакти з командою Путіна, сказав, що Путін досі не має відповіді на головне запитання.

"Попереду є два можливі шляхи. По-перше, армія продовжує воювати, а решта суспільства живе нормальним життям - як це було цього року. Другий шлях - це те, що було під час Другої світової війни, коли все було для фронту і для перемоги. Відбулася така мобілізація суспільства та економіки", - сказав він.

До того ж, залишаються актуальними питання нездатності Росії належним чином навчити та спорядити військових, призваних під час осінньої мобілізації.