Путін ставиться до РФ, як до ферми з виробництва гарматного м’яса, - Кислиця

"Воєнна поразка неминуча, якщо російський злочинний режим не виконає вимоги Генеральної Асамблеї ООН та Міжнародного суду ООН і не виведе свої війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів", - сказав Кислиця.

Він зазначив, що Статут ООН та міжнародне право також будуть основою для притягнення Росії до відповідальності за скоєні нею воєнні злочини.

За його словами, Путін "вихолостив свою націю і продовжує ставитися до своєї країни як до тваринницької ферми, щоб виробляти дедалі більше гарматного м'яса".

Кислиця також відповів на заклики "зупинити війну за будь-яку ціну, у тому числі ціною української території, ціною прощення за втрачені українські життя і землі". Для цього він процитував політичного діяча Індії, "гуру ненасильства" Махатму Ганді, який висловився щодо своєї держави: "Я вважаю за краще, щоб моя країна вдалася до зброї для захисту своєї честі, аніж боягузливо стояла чи залишалася безпорадним свідком власної ганьби".

Він зазначив, що Рада Безпеки ООН досі толерує присутність воєнних злочинців у кріслі Радянського Союзу, тому не спроможна виконати своє завдання щодо підтримання миру і безпеки у світі.

"Якщо Рада Безпеки залишається знерухомленою самими лиходієм і не може його покарати, то ми, усі відповідальні країни, маємо зробити цю роботу за неї для нашого спільного блага, як сказано в перших рядках Статуту ООН, щоб врятувати прийдешні покоління від цього пекла війни", - підкреслив Кислиця