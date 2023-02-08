Путин относится к РФ, как к ферме по производству пушечного мяса, - Кислица

Военное поражение России неизбежно, если оно не выполнит требования Генеральной Ассамблеи ООН и Международного суда ООН и не выведет войска с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН, которое цитирует "Укринформ".
"Военное поражение неизбежно, если российский преступный режим не выполнит требования Генеральной Ассамблеи ООН и Международного суда ООН и не выведет свои войска с территории Украины в пределах международно признанных границ", - сказал Кислица.
Он отметил, что Устав ООН и международное право также будут основой для привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления.
По его словам, Путин "выхолостил свою нацию и продолжает относиться к своей стране как к животноводческой ферме, чтобы производить все больше пушечного мяса".
Кислица также ответил на призывы "остановить войну любой ценой, в том числе ценой украинской территории, ценой прощения за потерянные украинские жизни и земли". Для этого он процитировал политического деятеля Индии, "гуру ненасилия" Махатму Ганди, который высказался относительно своего государства: "Я предпочитаю, чтобы моя страна прибегла к оружию для защиты своей чести, чем трусливо стояла или оставалась беспомощным свидетелем собственного позора".
Он отметил, что Совет Безопасности ООН до сих пор толерует присутствие военных преступников в кресле Советского Союза, поэтому не способен выполнить свою задачу по поддержанию мира и безопасности в мире.
"Если Совет Безопасности остается обездвиженным самим злодеем и не может его наказать, то мы, все ответственные страны, должны сделать эту работу за него для нашего общего блага, как сказано в первых строчках Устава ООН, чтобы спасти грядущие поколения от этого ада войны", - подчеркнул Кислица
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 24 февраля Совет Безопасности ООН проведет дебаты, посвященные годовщине начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.