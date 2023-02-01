Рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати до річниці вторгнення Росії в Україну
Рада Безпеки ООН проведе дебати, присвячені річниці початку широкомасштабної російської агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар постійній представниці Мальти при ООН Ванесси Фразьєр на брифінгу Організації Об'єднаних Націй.
Представляючи країну, яка головує в лютому в Раді безпеки, Фразьєр зазначила, що до дебатів запрошені міністри закордонних справ країн - членів Радбезу. Вона уточнила, що поки невідомий рівень представництва країн на Радбезі, як і список промовців.
"Це стане зрозуміло ближче до самої події", - пояснила вона.
Дипломат наголосила, що її країна засуджує російську агресію проти України.
"Хоча Мальта є нейтральною країною, але це активна нейтральність", - додала вона.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Радбезі ООН про верховенство беззаконня, яке створює Росія.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та організації загалом.
У МЗС України наголосили, що підставою для такого кроку є незаконна узурпація Росією місця СРСР у Раді безпеки.
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