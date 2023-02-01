Рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати до річниці вторгнення Росії в Україну

Рада Безпеки ООН проведе дебати, присвячені річниці початку широкомасштабної російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар постійній представниці Мальти при ООН Ванесси Фразьєр на брифінгу Організації Об'єднаних Націй.

Представляючи країну, яка головує в лютому в Раді безпеки, Фразьєр зазначила, що до дебатів запрошені міністри закордонних справ країн - членів Радбезу. Вона уточнила, що поки невідомий рівень представництва країн на Радбезі, як і список промовців.

"Це стане зрозуміло ближче до самої події", - пояснила вона.

Дипломат наголосила, що її країна засуджує російську агресію проти України.

"Хоча Мальта є нейтральною країною, але це активна нейтральність", - додала вона.