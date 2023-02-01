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Рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати до річниці вторгнення Росії в Україну

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У світі, Середа 01 лютого 2023 21:36
Рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати до річниці вторгнення Росії в Україну Фото: в Радбезі ООН 24 лютого відбудуться дебати, присвячені річниці вторгнення РФ в Україну (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Рада Безпеки ООН проведе дебати, присвячені річниці початку широкомасштабної російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар постійній представниці Мальти при ООН Ванесси Фразьєр на брифінгу Організації Об'єднаних Націй.

Представляючи країну, яка головує в лютому в Раді безпеки, Фразьєр зазначила, що до дебатів запрошені міністри закордонних справ країн - членів Радбезу. Вона уточнила, що поки невідомий рівень представництва країн на Радбезі, як і список промовців.

"Це стане зрозуміло ближче до самої події", - пояснила вона.

Дипломат наголосила, що її країна засуджує російську агресію проти України.

"Хоча Мальта є нейтральною країною, але це активна нейтральність", - додала вона.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Радбезі ООН про верховенство беззаконня, яке створює Росія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та організації загалом.

У МЗС України наголосили, що підставою для такого кроку є незаконна узурпація Росією місця СРСР у Раді безпеки.

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