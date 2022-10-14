Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення

"Вже 222 тисячі чоловіків мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що протягом приблизно двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.

За словами російського диктатора, що на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.

"Тримати лінію оборони у тисячу сто кілометрів виключно військами сформованими з контрактників майже неможливо", - сказав Путін.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".