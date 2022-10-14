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Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения

Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Уже 222 тысячи мужчин мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Путин.

По словам российского диктатора, что на войне в Украине не хватает одних контрактников ВС РФ. Именно поэтому, требовалось проведение мобилизации в России.

"Держать линию обороны в тысячу сто километров исключительно войсками сформированными из контрактников почти невозможно", - сказал Путин.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отдельно заявил, что "слова Путина о сроках мобилизации означают, что через 2 недели она завершится".

Напомним, что 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

Уже через несколько дней украинские военные начали брать в плен первых призывников .

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