Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения

"Уже 222 тысячи мужчин мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Путин.

По словам российского диктатора, что на войне в Украине не хватает одних контрактников ВС РФ. Именно поэтому, требовалось проведение мобилизации в России.

"Держать линию обороны в тысячу сто километров исключительно войсками сформированными из контрактников почти невозможно", - сказал Путин.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отдельно заявил, что "слова Путина о сроках мобилизации означают, что через 2 недели она завершится".