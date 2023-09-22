Путін спробує все. Боррель вважає, що Росія загострить проблему міграції в Європі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля The Guardian .

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Росія намагатиметься роздмухати полум'я міграції, Боррель сказав: "Путін спробує все".

"Путін вважає, що демократії слабкі, крихкі, вони втомлюються, і час працює на його боці, тому що рано чи пізно ми виснажимося", - додав голова дипломатії ЄС.

За його словами, йдеться про таку ж політичну битву, як і військову.

"Звичайно, нікому не подобається платити більше за електроенергію. Я вірю в демократію як педагогічну вправу, і я вірю, що люди розуміють причини", - сказав він.

При цьому Боррель зазначив, що міграція з Африки викликана не війною Росії проти України.

"Основними причинами міграції в Африці є відсутність розвитку, економічного зростання та погана державна влада", - сказав він.

Дипломат визнав суворий вибір, з яким зіткнулася Європа в питанні стримування міграції, укладаючи угоди з такими країнами, як Туніс. Він зазначив, що його обов'язком було захищати не лише європейські цінності, але й європейські інтереси.

"Життя дипломата сповнене незручного вибору... Зовнішня політика працює на цінності та інтереси Європейського Союзу. А це вимагає, в деяких випадках, складного вибору, намагаючись весь час поважати міжнародне право і права людини", - сказав він.

Ситуація з мігрантами в Італії

Нагадаємо, Італія стикнулася з міграційною кризою на острові Лампедуза. Станом на 27 серпня на острові перебувало 4 267 нелегальних мігрантів та біженців.

Нелегальні мігранти з країн, які мають вихід до Середземного моря та хочуть втекти до Європи, найчастіше обирають шлях до Лампедузи. Через це в регіоні екстримальна кількість інцидентів з людськими жертвами. Тільки за перший квартал 2023 року через це загинула понад 441 людина.

Зокрема, 7 серпня біля берегів Лампедузи перекинувся човен з мігрантами. Тоді - загинуло двох людей та 30 вважаються зниклими безвісти.

Італійський уряд вже звертався до ЄС про допомогу у розв'язанні питання.

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