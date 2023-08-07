Біля берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: двоє загиблих, 30 зниклих безвісти

Біля берегів італійського острова Лампедуза перекинулися два човни мігрантів. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад 30 людей зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що судна перевозили 90 людей, однак через непогоду обидва плавзасоби перекинулись. Вижилі люди дістались скелі, де їх і знайшли рятувальники.

Наразі відомо про 57 врятованих людей, однак двоє загинули - ними виявились мати з однорічною дитиною з Кот-д'Івуару.

Зниклими безвісти вважаються понад 30 людей, пошукові роботи тривають.

Трагедії з мігрантами у Середземномор'ї

В акваторії Середземного моря регулярно стаються подібні інциденти з суднами нелегальних мігрантів, які тікають з Африки в Європу. Лише за перший квартал 2023 року через це загинула понад 441 людина.

Останній такий випадок стався неподалік від берегів Греції - загинули 78 осіб.

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