За три місяці у Середземномор'ї загинуло понад 440 мігрантів

Фото: в 2023 році в Середземномор'ї загинув 441 мігрант (GetyImages)

За перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загинув 441 мігрант чи біженець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.