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За три місяці у Середземномор'ї загинуло понад 440 мігрантів

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Четвер 13 квітня 2023 07:09
За три місяці у Середземномор'ї загинуло понад 440 мігрантів Фото: в 2023 році в Середземномор'ї загинув 441 мігрант (GetyImages)
Автор: Антон Малиновський

За перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загинув 441 мігрант чи біженець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Міжнародна організація з міграції заявила, що це найбільша кількість загиблих з 2017 року. Генеральний директор організації Антоніу Віторіну заявив, що за останні 9 років на цьому маршруті зафіксовано понад 20 тисяч смертей.

"Боюся, що ці цифри вже стали нормою. Держави мають відреагувати", - заявив він.

Нагадаємо, що днями повідомлялось про судно з приблизно 400 людьми на борту, яке дрейфувало та починало тонути між Грецією та Мальтою.

А до цього декілька човнів з мігрантами затонули біля узбережжя Тунісу, намагаючись потрапити до Італії.

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