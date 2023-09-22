Путин попробует все. Боррель считает, что Россия обострит проблему миграции в Европе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля The Guardian .

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия постарается раздуть пламя миграции, Боррель сказал: "Путин попробует все".

"Путин считает, что демократии слабые, хрупкие, они устают, и время работает на его стороне, потому что рано или поздно мы истощимся", - добавил глава дипломатии ЕС.

По его словам, речь идет о такой же политической битве, как и военной.

"Конечно, никому не нравится платить больше за электроэнергию. Я верю в демократию как педагогическое упражнение, и я верю, что люди понимают причины", - сказал он.

При этом Боррель отметил, что миграция из Африки вызвана войной России против Украины.

"Основными причинами миграции в Африке является отсутствие развития, экономического роста и плохая государственная власть", - сказал он.

Дипломат признал суровый выбор, с которым столкнулась Европа в вопросе сдерживания миграции, заключая соглашения с такими странами, как Тунис. Он отметил, что его обязанностью было защищать не только европейские ценности, но и европейские интересы.

"Жизнь дипломата полна неудобного выбора... Внешняя политика работает на ценности и интересы Европейского Союза. А это требует, в некоторых случаях, сложного выбора, стараясь все время уважать международное право и права человека", - сказал он.

Ситуация с мигрантами в Италии

Напомним, Италия столкнулась с миграционным кризисом на острове Лампедуза. По состоянию на 27 августа на острове находились 4 267 нелегальных мигрантов и беженцев.

Нелегальные мигранты из стран, которые имеют выход к Средиземному морю и хотят сбежать в Европу, чаще всего выбирают путь в Лампедузу. Поэтому в регионе экстримальное количество инцидентов с человеческими жертвами. Только за первый квартал 2023 года из-за этого погиб более 441 человек.

В частности, 7 августа у берегов Лампедузы перевернулась лодка с мигрантами. Тогда погибли два человека и 30 считаются пропавшими без вести.

Итальянское правительство уже обращалось в ЕС о помощи в решении вопроса.

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