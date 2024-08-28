Путін спробує контратакувати у Курській області, але це буде важко, - ЦРУ

За словами Коена, він очікує, що російський диктатор Володимир Путін проведе контрнаступ у Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.

Як додав заступник директора ЦРУ, українські воїни мають намір ще "якийсь період часу" утримувати під своїм контролем російську територію.

Він також зазначив, що главі Кремля доведеться мати справу з наслідками після того, як Росія втратила контроль над частиною Курської області.