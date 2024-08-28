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Путін спробує контратакувати у Курській області, але це буде важко, - ЦРУ

Ілюстративне фото: росіяни спробують контратакувати в Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може здійснити спробу контрнаступу в Курській області. Агресор хоче повернути під контроль свої території.

Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Коена, він очікує, що російський диктатор Володимир Путін проведе контрнаступ у Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.

Як додав заступник директора ЦРУ, українські воїни мають намір ще "якийсь період часу" утримувати під своїм контролем російську територію.

Він також зазначив, що главі Кремля доведеться мати справу з наслідками після того, як Росія втратила контроль над частиною Курської області.

 

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, росіяни продовжують втрачати контроль над територіями у Курській області. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники контролюють 100 населених пунктів та майже 1300 квадратних кілометрів у Курській області.

При цьому генерал зазначав, що росіяни перекинули з України в Курську область близько 30 тисяч солдатів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна пояснив, що росіяни спробують стабілізувати лінію бойового зіткнення в Курській області.

Але, за його словами, у Глушковському районі цього зробити не вийде - найімовірніше він буде під контролем українських захисників.

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