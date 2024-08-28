Путин попытается контратаковать в Курской области, но это будет тяжело, - ЦРУ

Россия может совершить попытку контрнаступления в Курской области. Агрессор хочет вернуть под контроль свои территории.
Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Коэна, он ожидает, что российский диктатор Владимир Путин проведет контрнаступление в Курской области, но это будут тяжелые бои для РФ.
Как добавил заместитель директора ЦРУ, украинские воины намерены еще "некоторый период времени" удерживать под своим контролем российскую территорию.
Он также отметил, что главе Кремля придется иметь дело с последствиями после того, как Россия потеряла контроль над частью Курской области.
Напомним, россияне продолжают терять контроль над территориями в Курской области. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские защитники контролируют 100 населенных пунктов и почти 1300 квадратных километров в Курской области.
При этом генерал отмечал, что россияне перебросили из Украины в Курскую область около 30 тысяч своих солдат.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина объяснил, что россияне попытаются стабилизировать линию боестолкновения в Курской области.
Но, по его словам, в Глушковском районе этого сделать не получится - вероятнее всего, он будет под контролем украинских защитников.
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