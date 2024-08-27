Експерт про Курську область: ЗСУ можуть взяти під контроль одразу весь Глушковський район

Українські захисники можуть взяти під контроль Глушковський район. Там росіяни, ймовірно, вже не в змозі стабілізувати лінію боєзіткнення.

Він розповів, що у Курській області українські воїни продовжують розширювати зону контролю. Під контролем ЗСУ 100 населених пунктів та майже 1300 квадратних кілометрів.

"Збільшення фіксується через що? Через те, що Росія досі не контролює лінію бойового зіткнення. Стабілізувати лінію бойового зіткнення вони не можуть", - пояснив Коваленко.

Він звернув увагу, що просування українських військ у Курській області сповільнилося, але це було очікувано. Така ситуація пояснюється тим, що ЗСУ розширили зону контролю, а росіяни перекинули більше своїх солдатів. Але це не означає завершення Курської операції - вона ще продовжиться.

Експерт також прокоментував інформацію про те, що росіяни перекинули 30 тисяч своїх солдатів у Курську область. За його словами, приблизно така кількість необхідна для стабілізації лінії бойового зіткнення.

"Це може дозволити їм стабілізувати лінію бойового зіткнення, але є кілька локацій, де стабілізація вже не відбудеться. Наприклад, це Глушковський район. Глушковський район може стати новою зоною контролю Сил оборони України", - додав він.

Також, за його словами, є "цікаві моменти", які пов'язані з подальшим просуванням українських захисників у напрямку кількох населених пунктів північніше в Курській області. Якщо це станеться, то можна буде стверджувати, що Курська операція вийшла на оперативний рівень.