Путін сподівається перезавантажити відносини Росії та США на власних умовах, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін припустив, що обраний президент США Дональд Трамп буде прислухатися до інтересів та уподобань Кремля, не пропонуючи натомість жодних поступок чи вигод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Під час свого виступу на Валдайському форумі 7 листопада, Путін заявив про відкритість до дискусій, спрямованих на "відновлення" російсько-американських відносин.
Однак він зазначив, що Сполучені Штати мають ініціювати ці переговори. І натякнув, що Москва розгляне перезавантаження відносин між державами лише за умов скасування санкцій проти Росії та припинення підтримки України - тобто умов, що вигідні лише Росії та не пропонують жодної вигоди США.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 8 листопада зазначив, що заява Путіна про переговори зі США не означає зміну воєнних цілей Росії в Україні. Скоріше навпаки - цілі Москви залишаються незмінними.
"Путін, можливо, намагається позиціонувати себе як такого, що звертається до Трампа. Однак він сигналізує своїй внутрішній аудиторії, що Кремль не бажає поступатися жодним аспектом своїх максималістських цілей в Україні або на ширшій світовій арені", - констатують в ISW.
Російське опозиційне видання "Медуза" повідомило, що Кремль видав інструкцію для державних і прокремлівських ЗМІ зі вказівками висвітлювати заяви Путіна на Валдаї.
Згідно з директивами, ЗМІ мають підкреслювати особливу роль Росії у створенні запропонованого "нового світового порядку" та зображувати Путіна як "найбільшого світового лідера", чиї глибоке мислення, "широта політичної думки" і роль "голосу глобальної більшості і нового світового порядку", відрізняють його від західних політичних лідерів, імовірно, включно з Трампом.
Як повідомляє "Медуза", при цьому в посібнику не згадується про висвітлення заяв диктатора щодо Трампа або можливих майбутніх переговорів зі США про війну в Україні. Хоча Путін значною мірою спрямував свої заяви на Валдаї на формування зовнішньої політики Трампа і досягнення чергового перезавантаження відносин між країнами на умовах Росії.
У вівторок, 5 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв президентські вибори у США.
З необхідного мінімуму в 270 голосів, на даний момент Трамп набрав 312 голосів, а кандидат від демократів Камала Гарріс - 226 голосів виборців.
У вересні Трамп заявив, що у разі виграшу виборів, він подзвонить Путіну та Зеленському й угоду про закінчення війни між Україною та РФ укладуть за 24 години.
Президент Чехії Петр Павел не виключає, що Трамп може домовитися з російським диктатором про завершення війни в Україні, але така домовленість буде не в інтересах Києва та Європи.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган переконаний, що війна може швидко закінчитися, якщо Трамп буде налаштований на дипломатію.
Тим часом офіційний Київ розпочав дипломатичний наступ для збереження американської допомоги за президентства Трампа.
Наразі складно передбачити яку позицію Трамп обійме щодо такої ініціативи після інавгурації.
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