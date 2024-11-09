Путін сподівається перезавантажити відносини Росії та США на власних умовах, - ISW

Під час свого виступу на Валдайському форумі 7 листопада, Путін заявив про відкритість до дискусій, спрямованих на "відновлення" російсько-американських відносин.

Однак він зазначив, що Сполучені Штати мають ініціювати ці переговори. І натякнув, що Москва розгляне перезавантаження відносин між державами лише за умов скасування санкцій проти Росії та припинення підтримки України - тобто умов, що вигідні лише Росії та не пропонують жодної вигоди США.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 8 листопада зазначив, що заява Путіна про переговори зі США не означає зміну воєнних цілей Росії в Україні. Скоріше навпаки - цілі Москви залишаються незмінними.

"Путін, можливо, намагається позиціонувати себе як такого, що звертається до Трампа. Однак він сигналізує своїй внутрішній аудиторії, що Кремль не бажає поступатися жодним аспектом своїх максималістських цілей в Україні або на ширшій світовій арені", - констатують в ISW.

Новий "темник"

Російське опозиційне видання "Медуза" повідомило, що Кремль видав інструкцію для державних і прокремлівських ЗМІ зі вказівками висвітлювати заяви Путіна на Валдаї.

Згідно з директивами, ЗМІ мають підкреслювати особливу роль Росії у створенні запропонованого "нового світового порядку" та зображувати Путіна як "найбільшого світового лідера", чиї глибоке мислення, "широта політичної думки" і роль "голосу глобальної більшості і нового світового порядку", відрізняють його від західних політичних лідерів, імовірно, включно з Трампом.

Як повідомляє "Медуза", при цьому в посібнику не згадується про висвітлення заяв диктатора щодо Трампа або можливих майбутніх переговорів зі США про війну в Україні. Хоча Путін значною мірою спрямував свої заяви на Валдаї на формування зовнішньої політики Трампа і досягнення чергового перезавантаження відносин між країнами на умовах Росії.